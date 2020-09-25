В мэры Харькова баллотируются 15 человек: полный список

Стало известно, кто баллотируется в мэры Харькова. В Харьковскую городскую избирательную комиссию документы подали 15 человек.

Об этом сообщает "Суспільне".

Одиннадцать кандидатов выдвинули политические партии, а четверо являются самовыдвиженцами.

Список кандидатов:

Александр Абрамичев, "Европейская солидарность";

Валерий Безлепкин, самовыдвиженец;

Ирина Денисова, "За майбутнє";

Михаил Добкин, самовыдвиженец;

Геннадий Кернес, "Блок Кернеса - Успешный Харьков";

Алексей Кучер, "Слуга народа";

Сергей Кушнарев, "Победа Пальчевского";

Георгий Лаговский, "Удар";

Александра Нарыжная, "Голос";

Игорь Приходько, ВО "Батькивщина";

Наталья Пилипенко, самовыдвиженка;

Никита Соловьев, "Демократична сокира";

Игорь Черняк, "Блок Светличной - Вместе";

Александр Фельдман, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Денис Ярославский, самовыдвиженец.

В комиссии отметили, что принимали документы от партий и кандидатов до 24 сентября включительно. Теперь их должны рассмотреть в течение пяти дней.

"На данный момент никто не зарегистрирован. Порядок у нас следующий: организации партий и самовыдвиженцы подают документы, и вчера у нас был последний день. До конца суток мы принимали документы. Начиная с сегодняшнего дня мы будем рассматривать и принимать решение о регистрации или об отказе в регистрации", - отметили в Харьковской территориальной ЦИК.

В ведомстве анонсировали вечернее заседание, на котором зарегистрируют часть партий и организаций.

"На данный момент еще никто не зарегистрирован. Только сегодня в 6 часов вечера будет заседание, на котором мы зарегистрируем часть партий, организаций", - сказал представитель комиссии.

Напомним, ранее действующего мэра Геннадия Кернеса утвердили в качестве кандидата на пост главы Харьковского горсовета от партии "Блок Кернеса", несмотря на заболевание коронавирусом.

В материале "Если не Кернес. Кто может побороться за пост мэра Харькова" РБК-Украина пыталось разобраться, кто может претендовать на пост мэра, если бы действующий градоначальник не стал бы принимать участие в выборах.