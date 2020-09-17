Місцеві вибори: як будуть голосувати люди з коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як будуть голосувати на місцевих виборах люди, яким підтвердили коронавірус. Громадянин має звернутись до територіальної виборчої комісії.

Про це він заявив на брифінгу.

Степанов зазначив, що віддати свій голос на виборах - це конституційне право людини.

"Якщо людина з COVID-19, вона повинна відповідно звернутись до територіальної виборчої комісії, якщо не зраджує пам'ять, то до 20:00 останньої п'ятниці в переддень голосування і залишити свою заяву, що вона може проголосувати вдома в зв'язку з хворобою", - розповів він.

Після цього в день голосування до людини додому має приїхати комісія, щоб вона могла проголосувати.

Нагадаємо, ЦВК не обмежуватиме доступ виборців з ознаками ГРВІ до голосування.

Зазначимо, в РНБО розробляють спеціальні протокол дій у разі спалахів коронавірусу на виборчих дільницях.