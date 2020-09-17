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Местные выборы: как будут голосовать люди с коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будут голосовать на местных выборах люди, которым подтвердили коронавирус. Гражданин должен обратиться в территориальную избирательную комиссию.

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Об этом он заявил на брифинге.

Степанов отметил, что отдать свой голос на выборах - это конституционное право человека.

"Если человек с COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию, если не изменяет память, то до 20:00 последней пятницы в канун голосования и оставить свое заявление, что он может проголосовать дома в связи с болезнью", - рассказал он.

После этого в день голосования к человеку домой приедет комиссия, чтобы он мог проголосовать.

Напомним, ЦИК не будет ограничивать доступ избирателей с признаками ОРВИ к голосованию.

Отметим, в СНБО разрабатывают специальные протокол действий в случае вспышек коронавируса на избирательных участках.

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