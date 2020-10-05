Місцеві вибори: Нацполіція заперечує політизацію своєї роботи

Національна поліція заперечує політизацію своєї роботи під час місцевих виборів. Правоохоронці реєструють повідомлення про можливі порушення щодо всіх політичних сил.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, поліція може документально підтвердити свою аполітичність.

"Ми проводили наради з керівниками областей і підкреслювали, що ми поза політикою. Будь-які нападки і, скажімо так, зауваження щодо того чи іншого політичного табору ми можемо пояснити і підтвердити документально. Будь-яке повідомлення про порушення, яке йде від якоїсь політичної сили чи від якогось кандидата, ми перевіряємо і реєструємо. Без винятків", - сказав Клименко.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили 190 кримінальних справ у зв'язку з можливими порушеннями виборчого процесу. З них 101 повідомлення пов'язано з порушеннями виборчого законодавства.

Також в матеріалі РБК-Україна "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів" повідомлялося, що найбрудніші виборчі кампанії очікуються у великих обласних центрах, таких як Київ, Львів, Дніпро, Одеса та інші.