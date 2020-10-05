Местные выборы: Нацполиция отрицает политизацию своей работы

Национальная полиция отрицает политизацию своей работы во время местных выборов. Правоохранители регистрируют сообщения о возможных нарушениях в отношении всех политических сил.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, полиция может документально подтвердить свою аполитичность.

"Мы проводили совещания с руководителями областей и подчеркивали, что мы вне политики. Любые нападки и, скажем так, замечания по тому или иному политическому лагерю мы можем объяснить и документально подтвердить. Любое сообщение о нарушении, которое идет от какой-то политической силы или от какого-то кандидата, мы проверяем и регистрируем. Без исключений", - сказал Клименко.

Напомним, правоохранители открыли 190 уголовных дел в связи с возможными нарушениями избирательного процесса. Из них 101 сообщение связано с нарушениями избирательного законодательства.

Также в материале РБК-Украина "Локальные битвы: где назревают конфликтные точки местных выборов" сообщалось, что самые грязные избирательные кампании ожидаются в крупных областных центрах, таких как Киев, Львов, Днепр, Одесса и другие.