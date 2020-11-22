Місцеві вибори: поліція отримала понад 60 повідомлень про порушення

За минулу добу, 21 листопада, в поліцію надійшло 61 повідомлення, пов'язане з порушеннями виборчого процесу. Слідчі підрозділи відкрили три кримінальні справи.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Протягом "дня тиші" в територіальні органи Національної поліції надійшла 61 заява та повідомлення, пов'язані з порушеннями виборчого процесу. Найбільше порушень виявлено в Дніпропетровській (27), Миколаївській (9), Львівській (7), Донецькій і Запорізькій (по 5) областях", - інформують у поліції.

Зазначено, що ще чотири правопорушення виявлені в Черкаській області, по два в Закарпатській і Полтавській областях та один факт порушення виборчого процесу встановлено в Рівненській області.

Повідомлення стосувалися:

незаконної агітації - 42,

підкупу виборців - 14,

порушення ведення реєстру виборців - 4,

шахрайства - 1.

"Поліцейські склали два адміністративних протоколи за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) КоАП в Дніпропетровській і Львівській областях. В ЄРДР внесено відомості про три кримінальні провадження по ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу в Донецькій, Запорізькій областях та місті Черкаси", - сказано в повідомленні.

Усього ж з початку виборчого процесу в поліцію надійшло 16 728 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу. Розпочато 1161 кримінальну справу і складено 2433 адмінпротоколи.

Нагадаємо, громадянська мережа ОПОРА повідомляє про перші порушення під час виборів у містах.

У Миколаєві та Ужгороді спостерігача намагалися не впустити члени дільничної виборчої комісії №210715 в Ужгороді. Після повідомлення про ситуацію в Ужгородську міську ТВК спостерігача все ж впустили на виборчу дільницю.

Як писало РБК-Україна, поліція зафіксувала порушення "дня тиші" в Дніпрі. Складено один адмінпротокол, перевіряється ще 26 повідомлень.