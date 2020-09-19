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Місцеві вибори: за добу відкрили 4 кримінальні справи за порушення виборчого процесу

Автор: Максим Зайченко

За останню добу поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу. Всього в поліцію надійшло 47 заяв.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Протягом доби в поліцію надійшло 47 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства. За добу поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу", - йдеться в повідомленні.

Найбільше повідомлень зафіксували в Донецькій - 14, по 5 - Одеській і Сумській, по 4 у Закарпатській, Чернігівській та Київській областях.

Правоохоронці за час виборчого процесу внесли до ЄРДР відомості про 39 кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, МВС на місцеві вибори залучить до охорони порядку 136 тисяч силовиків. Також система авіаційної безпеки МВС буде чергувати в посиленому режимі.

За словами глави МВС Арсена Авакова, у силовиків достатньо засобів для контролю передвиборчого процесу.

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