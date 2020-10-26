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МЗС вручив ноту протесту послу Угорщини у зв'язку з агітацією на Закарпатті

Автор: Роман Тверденко

Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини в зв'язку з незаконною агітацією угорських офіційних осіб за одну з партій на Закарпатті. Заклики голосувати за партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття" звучали і в день місцевих виборів.

Про це повідомляє сайт МЗС.

Керівництво міністерства повідомило послу Іштвану Ійдярто, що неприпустимо закликати голосувати за одну з партій чиновникам Угорщини, особливо в день виборів.

МЗС знову закликав угорську сторону поважати законодавство України не втручатися у внутрішні справи сусідньої країни.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в неділю на своїй сторінці в Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу "Партія угорців України".

Раніше МЗС України заявив про неодноразові ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область. Відомство попросило дати правову оцінку цьому.

За даними екзит-полу телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера, на виборах у мери Ужгорода лідирує Богдан Андріїв, за якого проголосувало 23,84% виборців.

"Партія угорців України" має шанс пройти в ужгородську міськраду - у них 5,35% голосів, згідно з екзит-полу.

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