МЗС: Угорщина нахабно втручається у вибори України, агітуючи за одну з партій

У день голосування на місцевих виборах в Україні угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію угорців - "Товариство угорської культури Закарпаття". Таким чином офіційний Будапешт нахабно підтвердив пряме втручання в справи України.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

У відомстві зазначили, що Будапешт завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити існуючі в українсько-угорських відносинах проблеми.

"Неприйнятні підказки виборцям з Будапешта порушують законодавство України не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України", - йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в неділю на своїй сторінці в Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу "Партія угорців України".

"Єдина угорська партія балотується на потрапляння до Закарпатської обласної ради, і було б погано, якби угорці не залишилися без представництва на рівні області", - написав Сійярто.

Сійярто також повідомив, що мешканці Закарпаття, які знаходяться на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

Нагадаємо, МЗС України заявив про неодноразові ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область. Відомство попросило дати правову оцінку цьому.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що планує вирішити мовний конфлікт з Угорщиною, підписавши меморандум з прем'єром Віктором Орбаном.