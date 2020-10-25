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МИД: Венгрия нагло вмешалась в выборы Украины, агитируя за одну из партий

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 20:16
МИД: Венгрия нагло вмешалась в выборы Украины, агитируя за одну из партий Фото: Министерство иностранных дел Украины (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: Артур Родивилов

В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров - "Общество венгерской культуры Закарпатья". Таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил прямое вмешательство в дела Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве отметили, что Будапешт нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы.

"Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье на своей странице в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу "Партия венгров Украины".

"Единственная венгерская партия баллотируется на попадание в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры не остались без представительства на уровне области", - написал Сийярто.

Сийярто также сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться без обязательства проходить 14-дневный карантин.

Напомним, МИД Украины заявил о неоднократных признаках политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область. Ведомство попросило дать правовую оценку этому.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует решить языковой конфликт с Венгрией, подписав меморандум с премьером Виктором Орбаном.

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