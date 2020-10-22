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МВС: псування бюлетенів опитування Зеленського можуть прирівняти до хуліганства

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці можуть кваліфікувати псування бюлетенів з всеукраїнського опитування президента Володимира Зеленського як дрібне хуліганство. Покарати можуть, якщо громадянин порве бюлетень.

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Геращенко вважає, що проведення всеукраїнського опитування може збільшити кількість конфліктів в день місцевих виборів.

"Я думаю, це буде дрібне хуліганство. Ми ж не розриваємо книги..., якщо нам щось не подобається. Розривати бюлетені, штовхати агітаторів - це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку", - пояснив він.

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Зазначимо, за дрібне хуліганство передбачено покарання від штрафу до виправних робіт терміном до 2 місяців. Також за це правопорушення можна отримати адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський анонсував всеукраїнське опитування в день місцевих виборів - 25 жовтня. Глава держави хоче отримати від українців відповідь на 5 питань, однак результати опитування не матимуть жодних юридичних наслідків.

Пізніше в Офісі президента назвали всі 5 питань всеукраїнського опитування.

У матеріалі "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібне опитування на місцевих виборах" ви можете дізнатися думку експерта про те, як це опитування може вплинути на результат місцевих виборів.

Прогноз погоди
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