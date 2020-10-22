МВС: псування бюлетенів опитування Зеленського можуть прирівняти до хуліганства

Правоохоронці можуть кваліфікувати псування бюлетенів з всеукраїнського опитування президента Володимира Зеленського як дрібне хуліганство. Покарати можуть, якщо громадянин порве бюлетень.
Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Геращенко вважає, що проведення всеукраїнського опитування може збільшити кількість конфліктів в день місцевих виборів.
"Я думаю, це буде дрібне хуліганство. Ми ж не розриваємо книги..., якщо нам щось не подобається. Розривати бюлетені, штовхати агітаторів - це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку", - пояснив він.
Зазначимо, за дрібне хуліганство передбачено покарання від штрафу до виправних робіт терміном до 2 місяців. Також за це правопорушення можна отримати адміністративний арешт на 15 діб.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський анонсував всеукраїнське опитування в день місцевих виборів - 25 жовтня. Глава держави хоче отримати від українців відповідь на 5 питань, однак результати опитування не матимуть жодних юридичних наслідків.
Пізніше в Офісі президента назвали всі 5 питань всеукраїнського опитування.
У матеріалі "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібне опитування на місцевих виборах" ви можете дізнатися думку експерта про те, як це опитування може вплинути на результат місцевих виборів.