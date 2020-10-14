Експерт пояснила, як опитування Зеленського може вплинути на результат виборів
Всеукраїнське опитування, яке анонсував на 25 жовтня президент Володимир Зеленський, може вплинути на результат виборів. За даними координатора Громадянської мережі ОПОРА Ольги Айвазовської, близько 10% виборців визначаються з вибором вже в приміщенні для голосування.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна: "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібен опитування на місцевих виборах".
"Питання в тому, кого будуть опитувати й коли: до голосування або після. Тому що якщо до, то це може впливати на волевиявлення виборців. Близько 10% громадян визначаються за кого вони будуть голосувати безпосередньо у приміщенні для голосування. Ця цифра значна для того, щоб впливати на кінцевий результат", - пояснила експерт.
Також РБК-Україна писало, що у Зеленського пояснили, як може пройти всенародне опитування.
Крім цього, на всеукраїнське опитування можуть винести голосування на виборах з 16 років і питання про легалізацію медичного канабісу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія не займається організацією анонсованого главою держави опитування.