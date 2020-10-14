ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эксперт объяснила, как опрос Зеленского может повлиять на результат выборов

Новина українською → Украина , Среда 14 октября 2020 11:06
Эксперт объяснила, как опрос Зеленского может повлиять на результат выборов Фото: Ольга Айвазовская (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Максим Зайченко

Всеукраинский опрос, который анонсировал на 25 октября президент Владимир Зеленский, может повлиять на результат выборов. По данным координатора Гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской, около 10% избирателей определяются с выбором уже в помещении для голосования.

Об этом говорится в материале РБК-Украина: "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".

"Вопрос в том, кого будут опрашивать и когда: до голосования или после. Потому что если до, то это может влиять на волеизъявление избирателей. Около 10% граждан определяются за кого они будут голосовать непосредственно в помещении для голосования. Эта цифра значительна для того, чтобы влиять на конечный результат", - объяснила эксперт.

Также РБК-Украина писало, что у Зеленского объяснили, как может пройти всенародный опрос.

Кроме этого, на всеукраинский опрос могут вынести голосование на выборах с 16 лет и вопрос о легализации медицинского каннабиса.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия не занимается организацией анонсированного главой государства опроса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 политика опрос Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
На Донбассе боевики четыре раза открывали огонь
Надежда Собенкоредактор ленты новостей На Донбассе боевики четыре раза открывали огонь