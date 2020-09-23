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МВС запустить чат-бот про місцеві вибори

Автор: Максим Зайченко

Міністерство внутрішніх справ запустить чат-бот з інформацією про місцеві вибори. Цей сервіс має підвищити захист українців під час волевиявлення.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що зараз вже працює геоінформаційний аналітичний портал МВС "Місцеві вибори 2020", який призначений для моніторингу правопорушень та стану громадської безпеки в режимі реального часу.

"Наступним кроком стане запуск нового технологічного продукту - чат-боту "Вибори-2020", який значною мірою підвищить захист волевиявлення громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що українські правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення на місцевих виборах. За його словами, у відомства достатньо сил для контролю передвиборчого процесу.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 вересня поліція відкрила вісім кримінальних проваджень за фактами порушень у ході виборчої кампанії перед місцевими виборами. Всього за добу надійшло 51 повідомлення про порушення.

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