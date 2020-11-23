RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Названо офіційні результати виборів мера Ужгорода

Автор: РБК-Україна

У другому турі виборів мера Ужгорода переміг діючий міський голова Богдан Андріїв. Він обійшов свого опонента майже на 1,5 тисячі голосів.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що згідно з підсумкового протоколу Ужгородської міської територіальної виборчої комісії, Андріїв отримав 12 869 голосів виборців (51,01%), а його суперник, кандидат від партії "Слуга народу" Віктор Щадей - 11 452 голосів.

Всього в голосуванні взяли участь 25 224 виборців. У першому турі Андріїв набрав 9 185 голосів, Щадей - 6 485.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на виборах мера Дніпра перемагає чинний міський голова Борис Філатов. Екзит-пол показав, що він набирає 78,75%, а його конкурент Загід Краснов - 18,25%.

Також відомо, що в другому турі виборів мера Бердянська перемагає кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов. Він обійшов свого суперника з "Опозиційної платформи - За життя" Олександра Свідла.

На виборах в Рівному перемагає кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк. За даними підрахунку 100% протоколів, він набирає 50,18% голосів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ужгородвыборымэр