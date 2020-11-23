Названо офіційні результати виборів мера Ужгорода

У другому турі виборів мера Ужгорода переміг діючий міський голова Богдан Андріїв. Він обійшов свого опонента майже на 1,5 тисячі голосів.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що згідно з підсумкового протоколу Ужгородської міської територіальної виборчої комісії, Андріїв отримав 12 869 голосів виборців (51,01%), а його суперник, кандидат від партії "Слуга народу" Віктор Щадей - 11 452 голосів.

Всього в голосуванні взяли участь 25 224 виборців. У першому турі Андріїв набрав 9 185 голосів, Щадей - 6 485.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на виборах мера Дніпра перемагає чинний міський голова Борис Філатов. Екзит-пол показав, що він набирає 78,75%, а його конкурент Загід Краснов - 18,25%.

Також відомо, що в другому турі виборів мера Бердянська перемагає кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов. Він обійшов свого суперника з "Опозиційної платформи - За життя" Олександра Свідла.

На виборах в Рівному перемагає кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк. За даними підрахунку 100% протоколів, він набирає 50,18% голосів.