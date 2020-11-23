Названы официальные результаты выборов мэра Ужгорода

Во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий городской голова Богдан Андреев. Он обошел своего оппонента почти на 1,5 тысячи голосов.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что согласно итоговому протоколу Ужгородской городской территориальной избирательной комиссии, Андреев получил 12 869 голосов избирателей (51,01%), а его соперник, кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Щадей - 11 452 голосов.

Всего в голосовании приняли участие 25 224 избирателей. В первом туре Андреев набрал 9 185 голосов, Щадей - 6 485.

Напомним, ранее сообщалось, что на выборах мэра Днепра побеждает действующий городской голова Борис Филатов. Экзит-пол показал, что он набирает 78,75%, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.

Также известно, что во втором туре выборов мэра Бердянска побеждает кандидат от партии "За будущее" Валерий Баранов. Он обошел своего соперника из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Свидла.

На выборах в Ровно побеждает кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк. По данным подсчета 100% протоколов, он набирает 50,18% голосов.