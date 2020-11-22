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На выборах в Днепре побеждает Филатов

Новина українською → Днепр, Воскресенье 22 ноября 2020 20:14
На выборах в Днепре побеждает Филатов Фото: Борис Филатов (dniprorada.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Днепре состоялся второй тур местных выборов, где выбирали главу города. Лидирует действующий мэр Борис Филатов.

Об этом сообщает "Социс".

По данным экзит-пола, действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.

На выборах в Днепре побеждает Филатов

За должность главы Днепровского горсовета борются действующий глава города Борис Филатов и Загид Краснов.

Ранее сообщалось, в Днепре не удалось избрать мэра в один тур, потому что никто из 17 кандидатов не набрал более 50% голосов. После обнародования официальных результатов, ТИК назначила повторное голосование 22 ноября 2020.

На прошлых выходных также состоялся второй тур местных выборов. В частности, победу во втором туре выборов мэра Луцка получил Игорь Полищук. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.

Тогда общая статистика нарушений и злоупотреблений во время второго тура местных выборов 15 ноября не слишком отличается от показателей, которые зафиксировали наблюдатели на выборах 25 октября.

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На выборах в Днепре побеждает Филатов
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