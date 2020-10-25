У Нікополі чоловік порвав свої бюлетені, поліція склала адмінпротокол

У Нікополі Дніпропетровської області на одній з дільниць пенсіонер порвав видані йому бюлетені для голосування. Правоохоронці склали адміністративний протокол.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомлення про дане порушення надійшло до Нікопольського відділу поліції о 8:16. Правопорушником виявився 70 річний чоловік. Працівники поліції відносно нього склали протокол за ст.212-23 КуПАП (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня).

Нагадаємо, ОПОРА фіксують перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Крім того, у місті Святогірськ Донецької області три виборчих дільниць не відкрилися вчасно через підрахунок бюлетенів.

Також РБК-Україна писав, що в місті Ізмаїл Одеської області правоохоронці затримали підозрюваного у підкупі виборців.