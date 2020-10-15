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В Одесі розкрили "сітку" підкупу виборців

Автор: Дмитро Левицький

В Одесі правоохоронці викрили створення так званої "сітки" підкупу виборців на місцевих виборах. Серед підозрюваних у причетності до підкупів голова місцевої виборчої комісії.

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Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції у своєму Telegram-каналі.

Разом з головою виборчої комісії, яка вже була засуджена за пов'язані з виборчим процесом злочини, правоохоронці затримали мешканця Одеси.

За один голос за конкретного кандидата на пост мера Одеси зловмисники пропонували 1 тисячу гривень. З місця злочину правоохоронці вилучили майже 45 тисяч доларів, які планувалося витратити на підкуп 1000 виборців.

Подію кваліфікували за частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу. У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, у Чернігівській області правоохоронці викрили масштабну "сітку" підкупу виборців. Зловмисники планували підкупити 5 тисяч виборців на 208 окрузі.

Ще одну "сітку" правоохоронці виявили у Чернівецькій області.

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