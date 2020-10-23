В Одеській області у двір кандидата в голови ОТГ кинули "коктейлі Молотова"

В селі Троїцьке (Одеська область) кандидат на посаду голови об'єднаної територіальної громади заявив у поліцію, що у його двір кинули два "коктейлі Молотова". В результаті події ніхто не постраждав.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Як розповів потерпілий, інцидент стався в ніч на 23 жовтня.

Зараз правоохоронці розшукують причетних до цього правопорушення. Подію кваліфікували як хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області невідомі скоїли замах на вбивство кандидата в депутати місцевої ради. Правоохоронці порушили справу та встановлюють зловмисників.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області кинули "коктейль Молотова" у приміщення редакції місцевої газети.

До цього троє невідомих побили головного редактора цього ж видання під час зйомки сюжету.

Крім того, у Харківській області підпалили автомобіль кандидата в депутати.