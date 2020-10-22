У Харківській області згоріло авто кандидата в депутати, розглядають підпал

В місті Лозова Харківської області згорів автомобіль кандидата у депутати місцевої міськради. Поліція відкрила справу за статтею про умисний підпал.

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Інцидент стався 22 жовтня близько 3:40 ночі. Займання сталося в автомобілі Suzuki Vitara, яким користувався 41-річний кандидат у депутати Лозівської ради.

"На даний час ведеться слідство. З'ясовуються всі обставини події та причетні до неї особи. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Санкції статті передбачають позбавлення волі від 3 до 10 років.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці вже відкрили понад 500 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах, з них 33 - за минулу добу.

Також повідомлялося, що в Одеській області здійснили замах на кандидата в депутати місцевої ради. За даним фактом поліція відкрила справу.