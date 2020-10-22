В Харьковской области сгорело авто кандидата в депутаты, рассматривают поджог

В городе Лозовая Харьковской области сгорел автомобиль кандидата в депутаты местного горсовета. Полиция открыла дело по статье об умышленном поджоге.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Инцидент произошел 22 октября около 3:40 ночи. Возгорание произошло в автомобиле Suzuki Vitara, которым пользовался 41-летний кандидат в депутаты Лозовского совета.

"В настоящее время ведется следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастные к ней лица. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы от 3 до 10 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители уже открыли более 500 уголовных дел из-за нарушений на местных выборах, из них 33 - за прошедшие сутки.

Также сообщалось, что в Одесской области совершили покушение на кандидата в депутаты местного совета. По данному факту полиция открыла дело.