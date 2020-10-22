В Украине открыли уже более 500 уголовных дел из-за нарушений на выборах

В Украине полиция открыла уже 508 уголовных дел в связи с нарушениями на местных выборах. За сутки открыто еще 33 уголовных дела.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Больше всего уголовных дел открыто в Киеве (69) и Киевской области (55). Меньше всего - в Волынской области (1). При этом 107 дел связаны с подкупом избирателей. В рамках 21 дела сообщено о подозрении 32 фигурантам.

"Всего внесены сведения о 508 уголовных правонарушений: 251 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 257 - связанных с избирательным процессом", - сообщили в МВД.

Кроме этого составлено 1496 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

В целом с начала избирательной кампании в полицию поступило 6580 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кировоградской области открыли дело из-за того, что более 200 лицам незаконно изменили избирательный адрес.

Также сообщалось, что в Одесской области совершили покушение на кандидата в депутаты местного совета. По данному факту полиция открыла дело.