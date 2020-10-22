В Кировоградской области более 200 лицам незаконно изменили избирательный адрес

В Кировоградской области зафиксировали перерегистрацию 200 жителей области по другому избирательному адресу. По данному факту жителю области сообщили о подозрении по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Подозрение мужчине объявили по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, местный житель вопреки требованиям закона предоставил Государственному реестру избирателей ложные сведения об изменении избирательного адреса кропивничан, изменив адреса голосования последних.

Подозреваемый подал заявления якобы от указанных лиц, без их личного участия и с указанием ложных сведений о новом месте проживания.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения.

Напомним, в Национальной полиции заявили, что следователи сообщили о подозрении 29 лицам в 19 уголовных процессах, которые касаются избирательного процесса. Из них 5 человек находятся под стражей, а 8 под домашним арестом.

Как писало РБК-Украина, Министерство внутренних дел с 21 октября перешло на усиленный режим работы в связи с местными выборами. В частности, привлекут авиацию.