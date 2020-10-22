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У Кіровоградській області понад 200 особам незаконно змінили виборчу адресу

Новость на русском → Кіровоградська область, Четвер 22 жовтня 2020 10:37
У Кіровоградській області понад 200 особам незаконно змінили виборчу адресу Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Кіровоградській області зафіксували перереєстрацію 200 жителів області за іншою виборчою адресою. За даним фактом жителю області повідомили про підозру по ч.1 ст.158 Кримінального кодексу.

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

"Підозру чоловікові оголосили за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, місцевий житель всупереч вимогам закону надав Державному реєстру виборців неправдиві відомості про зміну виборчої адреси кропивничан, змінивши адреси голосування останніх.

Підозрюваний подав заяви нібито від зазначених осіб, без їх особистої участі і з зазначенням неправдивих відомостей про нове місце проживання.

На цей час вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Національній поліції заявили, що слідчі повідомили про підозру 29 особам у 19 кримінальних процесах, які стосуються виборчого процесу. З них 5 осіб перебувають під вартою, а 8 під домашнім арештом.

Як писало РБК-Україна, Міністерство внутрішніх справ з 21 жовтня перейшло на посилений режим роботи у зв'язку з місцевими виборами. Зокрема, залучать авіацію.

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