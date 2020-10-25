В Одеській області затримали підозрюваного у підкупі виборців

В місті Ізмаїл Одеської області правоохоронці затримали підозрюваного у підкупі виборців. Чоловік пропонував по 400 гривень за кожен відданий голос.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Правоохоронці виявили три автобуси з 52 пасажирами, які повинні були їхати в Білгород-Дністровський для голосування.

"За словами людей, за кожен відданий ними голос невідомий чоловік обіцяв заплатити по 400 гривень. По "гарячих слідах" поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 42-річний громадянин сусідньої держави, який зараз проживає в Одесі. Чоловіка затримали в процесуальному порядку", - повідомили в поліції.

За фактом підкупу виборців розпочато кримінальну справу за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

Нагадаємо, за "день тиші" поліція відкрила 48 кримінальних справ через порушення на виборах.

У період передвиборної кампанії правоохоронці порушили понад 600 кримінальних справ.