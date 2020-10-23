Під офіси партії "Єдність" прийшли активісти через можливий підкуп виборців

Активісти громадської організації Національного моніторингу взяли під контроль осередки партії "Єдність" Олександра Омельченка через можливий підкуп виборців. За їхніми словами, вони прагнуть не допустити подальших дій зі скупки голосів з боку партії.

Про це повідомляє "112 Україна" з місця подій.

"Тому наша громадська організація від сьогодні бере під контроль усі офіси партії "Єдність" Олександра Омельченка, аби запобігти подальшому підкупу виборців. Тут зможуть працювати, агітувати, проте чесно. Купувати виборців, організовувати фальсифікації ми не дамо. Адже через підкуп виборців через фальсифікації до влади у нашій країні завжди приходили бандити та пройдисвіти", - заявив член громадської організації Національного моніторингу Олексій Осадчий.

За його словами, під час обшуків в офісі партії правоохоронці вилучили списки людей, яким вже дали гроші, або планували їх дати, у восьми районах Києва.

Активісти стверджують, що в них є ці списки та запевняють, що прослідкують, аби люди не продавали свої голоси.

"Нам вдалося отримати ці списки, тож тепер ми знаємо прізвища всіх їхніх фігурантів. І ми попереджаємо, аби люди не продавали свої голоси. Ми будемо за цим слідкувати. Заважаючи підкупу виборців партією "Єдність Олександра Омельченка" ми даємо можливість людям голосувати неупереджено, а також - шанс порядним кандидатам бути обраними та працювати на користь міста. Хочу зауважити, що ми системно боремося з фальсифікаціями на виборах ще з 2014 року", - підкреслив активіст.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що у київському офісі партії "Єдність" Олександра Омельченка" проходять обшуки у зв'язку з інформацією про можливий підкуп виборців.

Пізніше прес-служба Київської міської прокуратури у Facebook підтвердила, що будо викрито кандидата в депутати до Київської міської ради та його помічника в організації "сітки" підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 КК України).

Імен та назви партії в прокуратурі не вказали, однак на оприлюднених фото можна було помітити партійну символіку партії "Єдність" Омельченка.

Наразі слідчі дії ще тривають. Вирішується питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.