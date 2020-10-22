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"Єдність" Омельченка підозрюють у підкупі виборців у Києві

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 20:48
"Єдність" Омельченка підозрюють у підкупі виборців у Києві Фото: Олександр Омельченко (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У київському офісі партії "Єдність" Олександра Омельченка" можуть проходити обшуки у зв'язку з інформацією про можливий підкуп виборців.

Про це повідомляє Zik з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як повідомляє видання, обшуки в офісі партії Омельченко проводяться нібито у зв'язку з організацією партією скупки виборців.

Правоохоронці вилучили списки осіб, яких підкупили і планували підкупити у 8 районах Києва.

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Також, за інформацією телеканалу, цей обшук - лише перший з низки запланованих. Готуються обшуки в кількох офісах різних партій. Назви політсил не розголошуються.

Нагадаємо, поліція викрила схему штучного збільшення кількості виборців на окремих виборчих дільницях в Одеській, Житомирській та Тернопільській областях.

Крім того, у Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадянська сила".

На попередніх виборах глава МВС Арсен Аваков виступав гарантом прозорості виборчого процесу. І на цих виборах міністр також пообіцяв, що позиція відомства, яка була на президентських і парламентських виборах, буде "такою ж жорсткою і зараз". Він також заявив про можливості забезпечити чесні і адекватні вибори 25 жовтня.

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