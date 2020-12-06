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ОПОРА назвала явку на виборах мера Кривого Рогу на 16:00

Автор: Роман Тверденко

Явка на виборах мера Кривого Рогу на 16:00 склала 28%. Похибка оцінки - 1,25%.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Відзначається, що під час повторного голосування на виборах мера у Чернівцях явка склала 17,54%, під час другого туру 22 листопада в середньому по 11 містах України - 22,5%, 15 листопада - 18,6%. При цьому, під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня - 27%.

Раніше в Центрвиборчкомі назвали явку на 13:00 на другому турі виборів мера в Кривому Розі. Вона склала 18,4% виборців.

Нагадаємо, поліція повідомила, що на виборах мера Кривого Рогу всі дільниці відкрилися вчасно, а в "день тиші" перед голосуванням порушень не було. У той же час спостерігачі фіксували непряму агітацію, зокрема, по місту були розвішані борди, оформлені в стилістиці одного з кандидатів на посаду міського голови.

У другому турі виборів Кривого Рогу за посаду змагаються кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.

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