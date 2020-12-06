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Дільниці в Кривому Розі відкрилися вчасно, порушень в "день тиші" не було

Новость на русском → Кривий Ріг, Неділя 06 грудня 2020 09:27
Дільниці в Кривому Розі відкрилися вчасно, порушень в "день тиші" не було Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На виборах мера Кривого Рогу 6 грудня всі дільниці відкрилися вчасно. В "день тиші" напередодні голосування порушень не було.

Про це йдеться в повідомленні Криворізького відділу поліції в Facebook.

Повідомляється, що о 08:00 відкрилися всі 294 дільниці, голосування триватиме до 20:00. Для забезпечення порядку залучили близько тисячі правоохоронців.

"У "день тиші" до поліції Кривого Рогу повідомлень про порушення виборчого законодавства не надходило", - йдеться в повідомленні.

При цьому громадянська мережа ОПОРА відзначає, що в "день тиші" 5 грудня бачили білборди із закликами голосувати, виконані в стилістиці обох кандидатів на посаду міського голови. Зокрема, були зафіксовані плакати з текстом "6 грудня. Не обіцяю. Гарантую", "6 грудня. Віримо гарантіям", "Гарантії - за мною! Вибір - за вами!". Айдентика, колірна гамма і шрифти аналогічні матеріалам кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція зареєструвала майже 300 повідомлень про порушення виборчого законодавства на виборах мера Кривого Рогу, а також відкрила вісім кримінальних справ.

У першому турі переміг діючий мер Юрій Вілкул, але він знявся з виборів за станом здоров'я.

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