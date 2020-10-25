На виборах мера Кривого Рогу перемагає Вілкул, - екзит-пол

У неділю опублікували результати екзит-полу на місцевих виборах в Кривому Розі. Перемагає чинний мер Юрій Вілкул.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера", також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

У другий тур виходить Юрій Вілкул (42,8%), та Дмитро Шевчик (32%).

Лідирує партія "Слуга народу" - 32,9%.

На цю посаду претендує чинний мер міста Юрій Вілкул від "Блоку Вілкула "Українська перспектива", Дмитро Шевчик від "Слуги народу", Костянтин Павлов від "ОПЗЖ", Ольга Бабенко від "Батьківщини", Артем Коломоєць від партії "За майбутнє".

Нагадаємо, у Центрвиборчкомі назвали ці місцеві вибори одними з найскладніших в історії.

Зазначимо, у Нікополі Дніпропетровської області на одній з дільниць пенсіонер порвав видані йому бюлетені для голосування.

Нагадаємо, Арсен Аваков заявив, що опитування у виборчих дільниць після голосування не порушують закон.