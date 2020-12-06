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Кривий Ріг обирає нового мера: голосування на дільницях почалося

Новость на русском → Кривий Ріг, Неділя 06 грудня 2020 08:40
Кривий Ріг обирає нового мера: голосування на дільницях почалося Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 6 грудня 2020 року, проходять вибори мера Кривого Рогу. У другому турі за посаду міського голови змагаються кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.

Про це повідомляє місцевий портал 0564.ua.

Повідомляється, що о 08:00 в місті відкрилися виборчі дільниці. Голосування вже розпочалося і проходить з дотриманням карантинних заходів.

Фото: вибори мера Кривого Рогу (0564.ua)

При цьому на 15 хвилин пізніше відкрилася дільниця №121 553 у Криворізькому онкодиспансері. І на нього не допустили спостерігача від громадянської мережі ОПОРА.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський, який родом з Кривого Рогу, записував окреме звернення до жителів міста із закликом прийти на дільниці.

Нагадаємо, перед другим туром мер Кривого Рогу Юрій Вілкул знявся з голосування, хоча в першому турі набрав найбільшу кількість голосів виборців. До цієї заяви його госпіталізували. За словами медиків, у нього проблеми з серцево-судинною системою, треба тривале лікування і реабілітація.

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