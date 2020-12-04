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У неділю пройде другий тур виборів мера Кривого Рогу

Новость на русском → Кривий Ріг, П'ятниця 04 грудня 2020 09:49
У неділю пройде другий тур виборів мера Кривого Рогу Фото: вибори (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У неділю, 6 грудня, пройде другий тур виборів міського голови Кривого Рогу. За крісло мера борються Костянтин Павлов і Дмитро Шевчик.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Також закликав прийти і проголосувати на виборах мера Кривого Рогу президент Володимир Зеленський, який родом з цього міста.

"Звертаюся до тих, в чиєму серці назавжди є два слова - Кривий Ріг, адже в якому б статусі я не був, доля рідного міста хвилює мене завжди. 6 грудня ви будете вибирати людину, якій на п'ять років довірите долю нашого міста. Не лінуйтеся, прийдіть на ділянці і поставтеся до цього вибору відповідально", - закликав президент.

Відзначимо, перемогу в першому турі виборів мера здобув чинний міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул - 46,27%. Дмитро Шевчик посів друге місце - 25,94%, Костянтин Павлов третє - 9,15%. Спочатку вибори були заплановані на 22 листопада, проте напередодні другого туру Вілкул заявив, що не братиме участі у другому турі виборів за станом здоров'я.

У підсумку другий тур виборів мера Кривого Рогу перенесли на 6 грудня.

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