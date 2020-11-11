В партії "Слуга народу" розповіли про рекорди на місцевих виборах

Кандидати від політичної партії "Слуга народу" отримали на місцевих виборах рекордну підтримку і створять монобільшість в радах різних рівнів по всій Україні.

Про це повідомив на підсумковому брифінгу голова партії Олександр Корнієнко.

За його словами, на цей момент політична сила має понад 6 100 депутатів місцевих рад і 223 голови (пораховано орієнтовно 90-95% рад).

Найбільша кількість місцевих депутатів "Слуги народу" у Дніпропетровській області - 651. Наступні за підтримкою - Одеська область (368 депутатів), Запорізька - (365) та Харківська (365).

А от за кількістю голів місцевих рад у лідерах Харківська та Київська області - по 19 голів, а також Миколаївська та Дніпропетровська - по 16 голів.

Перше місце у "Слуги народу" і на виборах до обласних рад у Дніпропетровській, Житомирській, Сумській, Чернівецькій областях.

Що стосується монобільшості "Слуги народу", то вона буде сформована у місцевих радах різних рівнів у Донецькій, Миколаївській, Харківській, Черкаській, Чернівецькій областях. Наприклад, у Харківській області у Пісочинській ОТГ "Слуги" отримали 18 з 26 мандатів.

Як зазначив політолог Валентин Гладких, для молодої політичної сили це відчутна перемога.

"Раніше у цієї партії взагалі не було представництва у місцевій владі. Тепер вона зможе впливати на прийняття рішень на місцях і відстоювати загальнонаціональні інтереси", - наголосив політолог.

Також примітно, що від "Слуги народу" до місцевих рад проходять багато молодих фахівців. Наймолодші голови - Артем Кухаренко у Черкаській області та Богдан Келічавий у Тернопільській області. Обом новообраним очільникам ОТГ - по 28 років. Цікаво, що найстаршому голові ОТГ - лише 46 років. Це Геннадій Глухманюк з Вінниччини.

Найвища підтримка голів ОТГ від "Слуги народу" - в Івано-Франківській області у Дубівській сільській громаді (за Олександра Мухара проголосували 95,1% виборців) і на Харківщині у Малинівській селищній ОТГ (Микола Семер’янов набрав 96,45% голосів).

Найкращий результат по депутатам у містах показала Могилів-Подільська міська рада на Вінниччині: 32,4%, 11 мандатів. У радах інших рівнів: Чернівецька область, Карапчівська сільська громада - 91,74% підтримки, Неполоківецька селищна - 81,19%. Таку ж високу підтримку мають голови цих громад: Геогрій Лютиг - 91,74%, Геогрій Храпко - 81,19%.

У другий тур виборів виходять кандидати від "Слуги народу" Віктор Щадей в Ужгороді, Сергій Іващенко в Полтаві, Руслан Олійник у Нікополі та Дмитро Шевчик у Кривому Розі.

На думку експертів, чи не вперше в історії з боку центральної влади не було використання адмінресурсу. Як зазначив Олександр Корнієнко, вибори відбулися на високому рівні, і про це заявили міжнародні та українські спостерігачі.

Нагадаємо, раніше Корнієнко повідомив, що партія "Слуга народу" лідирує за кількістю мандатів у місцевих радах по всій країні.