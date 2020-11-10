Корнієнко: "Слуга народу" виграла місцеві вибори за кількістю мандатів

Партія "Слуга народу" лідирує за кількістю мандатів у місцевих радах по всій країні.

Такі результати паралельного підрахунку голосів оприлюднив голова політсили Олександр Корнієнко на брифінгу 10 листопада.

"Загалом по країні на цей момент партія має приблизно 6 100 депутатів місцевих рад, це складає до 15%. І 223 голови рад - це теж близько 14,5%. Маємо 90-95% порахованих рад, тобто ще ці кількості будуть оновлюватися", - повідомив Корнієнко.

За його словами, найбільше мандатів "Слуга народу" отримала у Дніпропетровській області - 651, або 23-24% від усіх обраних депутатів в області. Понад 30% міських, селищних і сільських голів обрані від "Слуги народу" у Київській, Миколаївській та Харківській областях. Менш як сто депутатів партія матиме лише в Луганській області.

В цілому по країні понад 14% депутатів та місцевих голів обрані від "Слуги народу".

"За нашим підрахунком, ми переженемо ще й самовисуванців. Чекаємо фінальної обробки результатів", - наголосив очільник партії.

За крісло міського голови обласного центру в другому турі від "Слуги народу" змагатимуться Віктор Щадей в Ужгороді та Сергій Іващенко в Полтаві. Серед міст, що не є обласними центрами, у другому турі також боротиметься Руслан Олійник у Нікополі та Дмитро Шевчик у Кривому Розі.

"Ми віримо, що наші кандидати там виграють. Нашого кандидата в Ужгороді пана Щадея підтримує партія "Голос". Ми підтримуємо в Черкасах пана Євпака, кандидата від партії "Голос", який змагається з діючим мером паном Бондаренком. Щодо решти політичних підтримок ми поки визначаємося", - розповів Корнієнко.

У місцевих радах депутати від "Слуги народу" підтримуватимуть важливі для громад рішення та виступатимуть проти ініціатив, які суперечать цінностям партії.

"У місцевих радах немає формальних коаліцій. Будемо підтримувати важливі рішення для громад, десь будемо опонувати, якщо центральна партія та місцеві організації будуть вважати запропоновані рішення політично недоречними для нашої партійної програми. Будемо рухатись до пошуку компромісних рішеннях на конкретних територіях", - пояснив очільник партії.

Своєю чергою, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав не маніпулювати результатами місцевих виборів та не порівнювати їхні підсумками із підсумками торішніх парламентських виборів.

"Парламентські вибори були наслідком виборів президента, і в них не могли фізично брати участь десятки регіональних проєктів, які зараз отримали потужну підтримку. Цьогорічні місцеві вибори треба порівнювати з попередніми, які були 5 років тому", - наголосив Арахамія.

Корнієнко також зазначив, що попри зафіксовані порушення, вибори пройшли на високому рівні. За його словами, це підтверджують і міжнародні, і внутрішні спостерігачі. Довгий процес підрахунку голосів голова "Слуги народу" пояснив новою виборчою системою, яка вперше запрацювала на цих місцевих виборах.

"Ми будемо працювати над удосконаленням виборчої системи. Ми побачили в принципі різні фідбеки від учасників процесу. Будемо звертатися до Центральної виборчої комісії від нашого комітету, який опікується виборчими питаннями, щодо напрацювання бази порушень, помилок, різних недоречностей, які треба усунути у Виборчому кодексі", - анонсував Корнієнко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала результати виборів у 585 місцевих радах у 24 регіонах України. Всього було обрано 13 323 депутати.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.