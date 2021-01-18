Поліція отримала понад 80 повідомлень про порушення на виборах в Броварах та Борисполі

Повторні вибори депутатів місцевих рад та міських голів на території Броварського та Бориспільського районів 17 січня відбулися без грубих порушень чинного законодавства. Водночас, поліція отримала 82 повідомлення, пов’язані з порушенням виборчого процесу.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Поліція провела перевірки, за матеріалами яких складено 34 адміністративних протоколи.

Низка повідомлень, що надходили до поліції, стосувалися порушень, які здійснювали учасники виборів, зокрема фотографували виборчі бюлетені.

Поліцейські склали відносно порушників 28 адмінпротоколів у Броварському районі та 4 - в Бориспільському за публічне розголошення виборцями результатів волевиявлення (ст. 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення). Стаття передбачає накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, поліцейські склали адмінпротокол відносно жителя Броварів, який прийшов голосувати без засобів індивідуального захисту та нецензурно висловлювався в приміщенні ДВК.

Адмінпротоколи будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Раніше повідомлялося, що у Броварах затримали п'ятьох жителів Києва. Вони прибули в місто для участі у виборчих "каруселей" на виборах мера в місті Київської області.

РБК-Україна писало, що дві політичні сили назвали переможців на виборах мера Борисполя та Новгород-Сіверського.