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Стало відомо, хто перемагає на перевиборах мерів Борисполя та Новгород-Сіверського

Новость на русском → Понеділок 18 січня 2021 00:47
Стало відомо, хто перемагає на перевиборах мерів Борисполя та Новгород-Сіверського Фото: Володимир Борисенко (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Дві політичні сили назвали переможців на виборах мера Борисполя та Новгород-Сіверського. Дані з'явилися за результатами паралельних підрахунків голосів.

Про це повідомили у Facebook партій "Рідний дім" та "Європейська солідарність".

Так, міським головою Борисполя за результатами виборів стає Володимир Борисенко.

"Вітаємо з переконливою перемогою кандидата від "Європейської Солідарності" Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі!", - написали в Facebook "ЄС".

Водночас, чернігівська політсила "Рідний дім" оголосила переможцем у Новгород-Сіверському свого кандидата Людмилу Ткаченко.

"Згідно з паралельним підрахунком голосів на виборах Новгород-Сіверського міського голови перемагає Людмила Ткаченко, висуванка партії "Рідний дім", - йдеться в заяві.

Раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала остаточну явку на повторних виборах міського голови у трьох містах.

Нагадаємо, 17 січня повторне голосування на виборах мерів проходило у трьох містах - Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

Проведення повторних виборів мерів у Борисполі і Новгород-Сіверському обумовлені смертю переможців виборчих перегонів.

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