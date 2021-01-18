ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно, кто побеждает на перевыборах мэров Борисполя и Новгород-Северского

Новина українською → Понедельник 18 января 2021 00:47
Стало известно, кто побеждает на перевыборах мэров Борисполя и Новгород-Северского Фото: Владимир Борисенко (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Две политические силы назвали победителей на выборах мэра Борисполя и Новгород-Северского. Данные появились по результатам параллельных подсчетов голосов.

Об этом сообщили в Facebook партий "Рідний дім" и "Европейская солидарность".

Так, городским головой Борисполя по результатам выборов становится Владимир Борисенко.

"Поздравляем с убедительной победой кандидата от "Европейской Солидарности" Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе!", - написали в Facebook "ЕС".

В то же время, черниговская политсила "Рідний дім" объявила победителем в Новгород-Северском своего кандидата Людмилу Ткаченко.

"Согласно параллельному подсчету голосов на выборах Новгород-Сиверского городского головы побеждает Людмила Ткаченко, выдвиженка партии "Рідний дім", - говорится в заявлении.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала окончательную явку на повторных выборах городского головы в трех городах.

Напомним, 17 января повторное голосование на выборах мэров проходило в трех городах - Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловленные смертью победителей избирательной гонки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 выборы Борисполь
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Под стражу по прилету. Что известно о задержании Навального
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Под стражу по прилету. Что известно о задержании Навального