Стало известно, кто побеждает на перевыборах мэров Борисполя и Новгород-Северского

Две политические силы назвали победителей на выборах мэра Борисполя и Новгород-Северского. Данные появились по результатам параллельных подсчетов голосов.

Об этом сообщили в Facebook партий "Рідний дім" и "Европейская солидарность".

Так, городским головой Борисполя по результатам выборов становится Владимир Борисенко.

"Поздравляем с убедительной победой кандидата от "Европейской Солидарности" Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе!", - написали в Facebook "ЕС".

В то же время, черниговская политсила "Рідний дім" объявила победителем в Новгород-Северском своего кандидата Людмилу Ткаченко.

"Согласно параллельному подсчету голосов на выборах Новгород-Сиверского городского головы побеждает Людмила Ткаченко, выдвиженка партии "Рідний дім", - говорится в заявлении.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала окончательную явку на повторных выборах городского головы в трех городах.

Напомним, 17 января повторное голосование на выборах мэров проходило в трех городах - Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловленные смертью победителей избирательной гонки.