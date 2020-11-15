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Поліція повідомила про затримання організатора "каруселі" на виборах в Українці

Автор: Анастасия Рокитна

Правоохоронці затримали порушника за організацію "каруселі" під час другого туру виборів в Українці. Затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За даними поліції, чоловік завідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використати їх у день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка.

Після чого надав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейкові бюлетені до скриньок за певну винагороду. За такі послуги зловмисник пропонував 100 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, спостерігачі заявили про можливі "каруселі" на виборах в Краматорську.

Також повідомлялося, що спостерігачі громадянської мережі ОПОРА повідомляли про низку спроб з боку виборців проголосувати без паспорта, а також інші порушення виборчого процесу.

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