Претенденти на пост мера Харкова: повний список

Вибори мера Харкова пройдуть в рамках чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020. Головні опоненти в боротьбі за крісло міського голови визначилися ще до офіційного старту виборчої кампанії. Що відомо про основних кандидатів на пост мера - в матеріалі РБК-Україна.
Чинний мер балотується на місцевих виборах від "Блоку Кернеса "Успішний Харків". Геннадій Кернес очолює міську раду впродовж 10 років - двічі перемагав на виборах мера в 2010 і 2015 роках.
До приходу в політику Кернес займався підприємницькою діяльністю, очолював багатопрофільне АТ "НПК-Холдинг" (оренда нерухомості та транспорту, комерційні послуги, ЗМІ, в т. ч. "Сьомий канал", "Тоніс", "Вечірній Харків").
Був обраний депутатом Харківської міськради в 1998 році, з 2006 - секретар міськради, з 2010 - в.о. мера (після призначення Михайла Добкіна головою Харківської ОДА). Переміг на виборах міського голови у 2010 році.
У квітні 2014 року на життя Геннадія Кернеса було скоєно замах. За заявою його самого, причиною інциденту могла стати його політична позиція, а причетними до замаху Кернес називав Арсена Авакова та Ігоря Балуту. Після реабілітації в ізраїльській клініці продовжив роботу міським головою Харкова. Через отримані травми пересувається в інвалідному візку.
До 2014 року Кернес був членом "Партії Регіонів", а в 2015-му повторно балотувався в мери від партії "Відродження", з результатом 65,8% голосів продовжив роботу на посаді. Брав участь у парламентських виборах 2019 від "Опозиційного блоку" під №3, але партія не подолала прохідний бар'єр.
Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Кандидат на посаду міського голови Харкова від "Опозиційної платформи - За життя".
Олександр Фельдман обирався до Верховної ради IV-VI, VIII скликань. З 2005 по 2011 роки - член партії Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина", очолював партійну організацію в Харкові. У 2011 році перейшов у "Партію Регіонів". На парламентських виборах 2019 балотувався по мажоритарному округу №174 від "Опозиційної платформи - За життя". Пройшов у ВР IX скликання, призначений секретарем Комітету з питань екологічної політики.
Фельдман відомий своєю громадською і благодійною діяльністю. До кар'єри в політиці займався бізнесом - очолював концерн "АВЕК і Ко", власник ринку "Барабашово".
У 1997 році створив міський благодійний фонд, який пізніше був переформатований в міжнародний "Фонд Олександра Фельдмана". Серед проектів фонду - харківський "Фельдман-Екопарк" (безкоштовний для відвідування ландшафтний парк, зоопарк, реабілітаційний центр для тварин).
Фельдман є президентом "Українського єврейського комітету", член правління міжнародної організації "Релігії за мир", президент Всесвітнього відкритого фонду реабілітації та реінтродукції тварин.
Олександр Фельдман (facebook.com/pochta.feldman)
Висувається на посаду харківського мера від партії "Слуга народу".
Олексій Кучер очолює Харківську обласну державну адміністрацію з 5 листопада 2019 року. Раніше - народний депутат Верховної ради IX скликання від партії "Слуга народу".
Кучер переміг на парламентських виборах 2019 по мажоритарному округу №179 (Харківська область) з 50,6% голосів, випередивши найближчого опонента в 3 рази. У ВР був призначений головою підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів наданні правової допомоги. Також очолював міжфракційне об'єднання "Слобожанщина".
До початку політичної кар'єри Олексій Кучер займався адвокатською діяльністю, викладав у Вищій школі адвокатури.
Олексій Кучер (facebook.com/olexiykucher.kh)
Візьме участь у виборах мера Харкова 2020 від партії "Демократична Сокира".
Микита Соловйов очолює міську організацію політсили "Демсокира" з 2019 року. Балотувався на парламентських виборах 2019 по мажоритарному округу №169 Харкова, однак не набрав необхідної кількості голосів (перемогу на окрузі здобув кандидат "Слуги народу" Олександр Куницький).
Соловйов є активним громадським діячем, учасник міських акцій проти забудов, організатор мітингу у Харкові у підтримку українських військових "Ні капітуляції". Має вищу технічну освіту, автор кількох курсів з фізики. Також закінчив Національний юридичний університет імені. Ярослава Мудрого, брав участь у розробці низки законопроектів.
Балотується до міської ради Харкова на місцевих виборах 2020 з командою "Блок Юлії Світличної "Разом".
У 2015 році Ігор Черняк був обраний депутатом харківської міської ради VII скликання. Увійшов до складу комісії з питань містобудування та архітектури. Ініціатор створення "Харківського антикорупційного центру", з 2014 року - учасник волонтерської групи "Сила допомоги", що надає підтримку українським військовим і переселенцям.
Має вищу юридичну освіту, займається адвокатською діяльністю, керуючий партнер компанії "ACF PARTNERS".
Напередодні старту виборчої кампанії 2020 у Харкові Ігор Черняк оголосив, що на чергових виборах приєднається до партії екс-губернатора Харківщини "Блок Юлії Світличної "Разом".
Ігор Черняк (facebook.com/igor.cherniak.121)
Кандидат на посаду харківського міського голови від партії "Європейська солідарність".
Олег Абрамичев є лідером міської партійної організації "Європейської солідарності". Також займається волонтерською діяльністю, відомий під позивним "Піротехнік". Один із засновників "Благодійного фонду Сергія Жадана".
З початку військових дій на Донбасі в 2014 році і протягом останніх шести років надає допомогу військовослужбовцям та цивільним в зоні конфлікту. Організовує на фронті концерти і творчі виступи за участю відомих музикантів, поетів, акторів.
На місцевих виборах 2015 року Олег Абрамичев балотувався у харківську міськраду з "Волонтерської партією України", але не набрав достатньої кількості голосів.
Олег Абрамичев (facebook.com/abramychevjleg)
Візьме участь у виборах мера Харкова 25 жовтня 2020 від партії "Голос". Громадський діяч, архітектор-урбаніст.
Олександра Нарижна очолює організацію "Міські реформи", що об'єднала архітекторів та активістів Харкова для поліпшення міської інфраструктури, розвитку громадських просторів. Зокрема, Нарижна працює над реалізацією проекту інтегрованого розвитку Київського району.
У 2017 році виконувала обов'язки керівника приватного навчального інституту "Харківська школа архітектури", з 2018 року - проректор ХША.
Олександра Нарижна (facebook.com/oleksandra.naryzhna)
Балотується в мери Харкова на виборах 2020 як самовисуванець.
Михайло Добкін є попередником Геннардія Кернеса на посаді Харківського міського голови. Обіймав цю посаду з 2006 по 2010 рік. Після чого протягом 4-х років був головою Харківської обласної державної адміністрації.
У 2014 році Добкін брав участь в президентських виборах від "Партії Регіонів", але отримав 3,03% підтримки виборців. Пройшов до Верховної Ради VIII скликання під №3 партійного списку "Опозиційного блоку".
У 2018 році зареєстрував власну партію "Християнські соціалісти". Однак на парламентських виборах 2019 балотувався від "Опозиційної платформи - "За життя" по мажоритарному округу №178 Харківської області, але не зміг пройти до ВР IX скликання.
Перед початком виборчої кампанії місцевих виборів 2020 Михайло Добкін заявляв про намір йти в мери Києва, але 23 вересня подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом в Харкові.
Оголосив про участь у виборах мера Харкова як самовисуванець.
Тарас Ситенко очолює міську організацію партії "Самопоміч" з 2014 року. За результатами місцевих виборів 2015, став депутатом Харківської міської ради. Є головою комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестиційних, спортивних та іміджевих проектів.
Ситенко балотувався на минулих виборах мера, але програв Геннадію Кернесу, набрав 12,3% голосів.
З 2015 року Тарас Ситенко керує харківською будівельною компанією "Комфорт Строй". Займається громадською діяльністю - засновник "Товариства учасників руху", "Федерації сучасного п'ятиборства Харківської області".
Тарас Ситенко (facebook.com/Sitenko Taras)