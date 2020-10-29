Присягу Кернеса можуть перенести, міськрадою буде керувати секретар

Присягу Геннадія Кернеса, в разі перемоги на виборах мера Харкова, можуть перенести через хворобу COVID-19. Функції мера Харкова до його присяги може виконувати секретар міськради.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, найближчими днями Геннадія Кернеса можуть визнати обраним мером Харкова.

"Потім протягом 20-денного терміну він повинен написати заяву про відсутність ще якогось представницького мандата. Це стосується і тих народних депутатів, які балотувалися першими номерами в списках і обраних. Вони мають обрати між одним мандатом і іншим, обидва мати відразу не можна", - сказала Айвазовська.

Після написання такої заяви територіальна виборча комісія скликає засідання сесії міськради, на якому обрані депутати і мер повинні прийняти присягу.

"До прийняття присяги ці особи ще не виконують своїх повноважень. Якщо пан Кернеса не з'явиться на цю сесію, то він перед цим повинен написати заяву про неможливість участі з об'єктивних причин - наприклад, стан здоров'я, на цій сесії. Тоді ТВК може перенести саме його присягу на будь-яку іншу наступну сесію", - додала експерт.

Айвазовська зазначила, що це може тривати певний період часу.

"Тоді фактично виконувати функції голови буде секретар місцевої ради", - повідомила вона.

Нагадаємо, за даними екзит-полу на виборах мера Харкова Кернес перемагає вже в першому турі. Він набирає 57,9%.

При цьому Кернес досі проходить лікування від COVID-19. Детальніше про те, чи завадить хвороба Кернесу в разі перемоги на виборах, читайте в матеріалі РБК-Україна.