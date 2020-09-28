"Пропозиція" звернулась до президента через фальсифікації на виборах з боку СН

У територіальних виборчих комісіях по всій Україні готуються масові фальсифікації на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Головну роль у цьому процесі відіграють члени комісій від партії влади та її сателітів.

Про це йдеться у зверненні партії "Пропозиція" до президента України.

"Тотальний контроль, встановлений "Слугою народу" над виборчими комісіями всіх рівнів, починає приносити свої "плоди". По всій країні ТВК масово не допускають до виборів представників тих політичних сил, які складають конкуренцію кандидатам від влади", - сказано у зверненні.

У "Пропозиції" підкреслили, що члени комісій грубо порушують норми виборчого законодавства та Конституції України й не гребують відвертими фальсифікаціями та маніпуляціями.

"Дніпро, Умань, Енергодар, Київ, Бердянськ, Івано-Франківськ, Рівне - далеко не повний перелік міст, де територіальні виборчі комісії, у яких більшість належить "Слузі народу" та партіям-сателітам, намагалися заблокувати реєстрацію представників інших політичних сил або просто зірвати роботу комісій", - кажуть у "Пропозиції".

Політсила переконана, мета подібних провокацій та маніпуляцій - за будь-яку ціну отримати на виборах більш-менш прийнятний результат та не дозволити перемогти кандидатам, які користуються справжньою підтримкою місцевих громад.

"Пропозиція" вимагає негайно зупинити спроби фальсифікації виборів у територіальних виборчих комісіях всіх рівнів.

"Ми вимагаємо поновити порушені виборчі права представників "Пропозиції" та інших політичних сил і зареєструвати їх для участі у місцевих виборах та забезпечити рівні умови для всіх учасників виборчого процесу, незалежно від їх партійної приналежності", - йдеться у зверненні.

Також "Пропозиція" звернулася до дипломатичних представництв міжнародних партнерів України та міжнародних правозахисних організацій із проханням посилити моніторинг порушення чинною владою прав та свобод громадян України.

"Згортання процесів демократизації іде і у питанні організації місцевих виборів, що суперечить Конституції України та взятим Україною на себе зобов’язанням, передбаченим Угодою про Асоціацію з ЄС", - наголосили в партії.

Нагадаємо, 28 вересня під ЦВК та Офісом президента відбулись акції протесту "Право на вибір" через зловживання членами виборчих дільниць.

Як відомо, раніше одного з лідерів "Пропозиції" мера Умані Олександра Цебрія ТВК зняла з виборів з порушенням усіх норм законодавства. При цьому комісія зареєструвала одразу двох "клонів" міського голови.

Протестувальники звернулись до ЦВК та президента з вимогами не допустити фальсифікації результатів виборів.

У мітингу взяли участь мери обласних центрів - Житомира, Миколаєва, Чернівців, Кропивницького та кандидати в депутати і на міських голів з усіх регіонів.