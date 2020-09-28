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У Києві під ЦВК вимагають розпуску ТВК в Умані

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 вересня 2020 15:45
У Києві під ЦВК вимагають розпуску ТВК в Умані Фото: акція протесту під ЦВК (stopcor.org)
Автор: РБК-Україна

У Києві під будівлею Центральної виборчої комісії проходить акція протесту через фальсифікації на виборах. Зокрема, учасники протесту вимагають розпуску ТВК в Умані, де зняли з виборів мера міста Олександра Цебрія.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

При цьому, за словами учасників протесту, ТВК зареєструвала кандидатів-клонів з аналогічним прізвищем.

"Одного з лідерів "Пропозиції" мера Умані Олександра Цебрія ТВК зняла з виборів з порушенням усіх норм законодавства. При цьому комісія зареєструвала одразу двох "клонів" міського голови", - зазначають організатори акції.

Крім того, мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що це непоодинокий випадок. За його словами, також кандидатів "Пропозиції" безпідставно відмовляються реєструвати в Енергодарську міську та Івано-Франківську обласну ради.

"Створення "клонів" і безпідставне зняття з виборів - це старі прийоми політичних аферистів і брудні технології політичної боротьби, котрі, чомусь, знову стали популярними саме напередодні цих місцевих виборів", - написав Філатов.

"Пропозиція" вимагає поновити порушені виборчі права представників політичної партії, зареєструвати їх для участі у місцевих виборах, розформувати Уманську ТВК та притягнути до відповідальності усіх винних членів комісії.

У мітингу беруть участь мери Житомира, Миколаєва, Чернівців, Кропивницького, кандидати від "Пропозиції" з усіх регіонів та громадські активісти.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 вересня, було зареєстровано 12 кандидатів на посаду міського голови Умані.

Як писало РБК-Україна, в той же день територіальна виборча комісія Умані зняла діючого мера міста Олександра Цебрія з місцевих виборів.

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