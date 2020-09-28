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В Киеве под ЦИК требуют роспуска ТИК в Умани

Новина українською → Киев, Понедельник 28 сентября 2020 15:45
В Киеве под ЦИК требуют роспуска ТИК в Умани Фото: акция протеста под ЦИК (stopcor.org)
Автор: РБК-Украина

В Киеве под зданием Центральной избирательной комиссии проходит акция протеста из-за фальсификаций на выборах. В частности, участники протеста требуют роспуска ТИК в Умани, где сняли с выборов мэра города Александра Цебрия.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

При этом, по словам участников протеста, ТИК зарегистрировала кандидатов-клонов с аналогичной фамилией.

"Одного из лидеров "Пропозиции" мэра Умани Александра Цебрия ТИК сняла с выборов с нарушением всех норм законодательства. При этом комиссия зарегистрировала сразу двух "клонов" городского головы", - отмечают организаторы акции.

Кроме того, мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook сообщил, что это не единичный случай. По его словам, также кандидатов "Пропозиции" безосновательно отказывают регистрировать в Энергодарский городской и Ивано-Франковский областной советы.

"Создание "клонов" и безосновательное снятие с выборов - это старые приемы политических аферистов и грязные технологии политической борьбы, которые почему-то снова стали популярными именно накануне этих местных выборов", - написал Филатов.

"Пропозиция" требует восстановить нарушенные избирательные права представителей политической партии, зарегистрировать их для участия в местных выборах, расформировать Уманскую ТИК и привлечь к ответственности всех виновных членов комиссии.

В митинге принимают участие мэры Житомира, Николаева, Черновцов, Кропивницкого, кандидаты от "Пропозиции" из всех регионов и общественные активисты.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, было зарегистрировано 12 кандидатов на пост городского головы Умани.

Как писало РБК-Украина, в тот же день территориальная избирательная комиссия Умани сняла действующего мэра города Александра Цебрия с местных выборов.

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