"Пропозиція" виграла вибори до міськради Дніпра, - ОПОРА

Політична партія "Пропозиція" сформує найбільшу фракцію у Дніпровську міську раду.

Про це йдеться на сайті громадської мережі ОПОРА.

Так, партія мера Дніпра Бориса Філатова отримала 29,1% голосів і заведе 22 депутати до міськради. Друге місце на виборах в Дніпрі зайняла "Опозиційна платформа - За життя" - у неї 17,3% голосів і фракція з 13 депутатів. Третє місце - у "Слуги народу": 11,9% голосів і дев'ять депутатів.

Також свої фракції у Дніпровську міськраду сформують політичні партії "Громадська сила" (9,8%, вісім депутатів), "Європейська солідарність" (8%, сім депутатів) і "Блок Вілкула "Українська перспектива" (6,2%, п'ять депутатів).

ОПОРА відзначає, що серед окремих кандидатів найбільшу кількість голосів - 3921 - отримав кандидат від "Пропозиції" Сергій Пустовий. З 64 депутатів міськради дніпряни обрали 16 жінок і 48 чоловіків.

27 осіб вже були депутатами Дніпровської міської ради попереднього скликання. Наймолодшому депутату Руслану Краснову ("Громадська сила") - 26 років, найстаршій Євгенії Дитятковській ("Пропозиція") - 66 років.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія підтвердила, що другий тур місцевих виборів вже призначено у 15 українських містах.

Таким чином, вибори 15 листопада пройдуть в Одесі, Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам'янці-Подільському. У Слов'янську, Дніпрі, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному голосування буде 22 листопада.

Зазначимо, ЦВК визнала обраними понад 9 тисяч депутатів місцевих рад.