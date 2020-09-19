Разумков виключив можливість внесення змін у постанову про вибори

Скасування в постанові Верховної ради вимог щодо проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей неможливе. Внесення змін у постанову поставить під сумнів легітимність проведення виборів на іншій території країни.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

За його словами, ухвалена Радою постанова жодним чином не пов'язана з мінськими угодами.

"Її можна по-різному трактувати, але вибори згідно з мінськими угодами - це 9-й пункт. Я не впевнений, що ми сьогодні можемо говорити, що в повному обсязі виконані 8 попередніх. Тому зараз говорити, що постанова чомусь, комусь заважає, м’яко кажучи, не зовсім коректно", - пояснив він.

Крім того, спікер парламенту послався на виборче законодавство, яке передбачає, що місцеві вибори оголошуються не пізніше, ніж за 90 днів до дати голосування.

Як відомо, в Росії вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що Росія заблокувала процес обміну полоненими через постанову Ради про місцеві вибори.