ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Провести вибори в ОРДЛО неможливо, - Разумков

Новость на русском → Київ, Четвер 17 вересня 2020 19:55
Провести вибори в ОРДЛО неможливо, - Разумков Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні неможливо фізично провести вибори на території окремих регіонів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). На непідконтрольну територію Донбасу неможливо доставити всіх учасників виборчого процесу і забезпечити вільне голосування.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

"Вибори на території ОРДЛО сьогодні - неможливо (провести - ред.). Фізично неможливо. На сьогодні додаткових ініціатив від представників ТКГ (Тристоронньої контактної групи - ред.) поки немає", - сказав Разумков.

Він додав, що не можна проводити вибори під "дулом автоматів".

Нагадаємо, в Росії вважають, що постанови Верховної ради суперечить мінськими угодами, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО. У зв'язку з цим російська сторона фактично заблокувала переговори по Донбасу в ТКГ.

При цьому після засідання радників "нормандської четвірки" в Берліні в минулу п'ятницю представник Росії Дмитро Козак заявив, що Рада перегляне постанову про призначення місцевих виборів.

У теж час глава української делегації в Берліні Олексій Рєзніков сказав, що Україна не обіцяла переглянути постанову.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Донбас Дмитро Разумков Контактная група
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
В Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом, - Ляшко
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин В Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом, - Ляшко