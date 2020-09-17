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Провести выборы в ОРДЛО невозможно, - Разумков

Новина українською → Киев, Четверг 17 сентября 2020 19:55
Провести выборы в ОРДЛО невозможно, - Разумков Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня невозможно физически провести выборы на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На неподконтрольную территорию Донбасса невозможно доставить всех участников избирательного процесса и обеспечить свободное голосование.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Выборы на территории ОРДЛО сегодня - невозможно (провести - ред.). Физически невозможно. На сегодня дополнительных инициатив от представителей ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.) пока, нет", - сказал Разумков.

Он добавил, что нельзя проводить выборы под "дулом автоматов".

Напомним, в России считают, что постановления Верховной рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов в ОРДЛО. В связи с этим российская сторона фактически заблокировала переговоры по Донбассу в ТКГ.

При этом после заседание советников "нормандской четверки" в Берлине в прошлую пятницу представитель России Дмитрий Козак заявил, что Рада пересмотрит постановление о назначении местных выборов.

В тоже время глава украинской делегации в Берлине Алексей Резников сказал, что Украина не обещала пересмотреть постановление.

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