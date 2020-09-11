Козак заявил, что Рада пересмотрит постановление о местных выборах

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине. Верховная рада якобы в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки уже принятого постановления.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине.

По словам Козака, принятие украинским парламентом постановления о назначении местных выборов ухудшило ситуацию с урегулированием конфликта, ведь указанные в постановлении условия проведения местных выборов противоречат минским договоренностям.

"Договорились о том, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил он.

Напомним, 15 июля Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. В постановлении парламента речь шла о том, что местные выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после получения Украиной контроля над границей и вывода оккупационных войск с территории Донбасса.

В России сразу же заявили, что постановление Рады противоречит минским договоренностям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов на Донбассе.

Однако первый заместитель председателя фракции монобольшинства Александр Корниенко утверждал, что в Раде не намерены изменять постановление о местных выборах.