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Резников о пересмотре постановления Рады: Украина ничего не обещала

Новина українською → Берлин, Суббота 12 сентября 2020 00:15
Резников о пересмотре постановления Рады: Украина ничего не обещала Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)
Автор: Сергей Щербина

На переговорах политических советников "нормандской четверки" в Берлине украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной рады о проведении местных выборов. Однако в парламенте действительно зарегистрирована инициатива, содержащая коррективы к постановлению.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в Берлине, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Как пояснил Резников, было бы некорректно во время встречи политических советников обсуждать вмешательство в суверенитет украинского парламента.

"Никто не брал на себя обсуждать компетенции украинского парламента или вмешиваться в его суверенитет", - подчеркнул он.

Однако, по его словам, в парламенте в конце июля было зарегистрировано предложение по корректировке постановления о местных выборах, о чем были проинформированы представители России.

"Они проинформированы, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией. Эта инициатива, если я не ошибаюсь, была предложена после начала режима прекращения огня, ее можно проверить на сайте ВР. Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента", - добавил Резников.

Напомним, после переговоров советников "нормандской четверки" представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

Отметим, в России считают, что постановление Рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов в ОРДЛО.

Кроме того, в Раде заявляли, что не собираются вносить изменения в постановление о местных выборах.

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